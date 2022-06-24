يشهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري عمليات بحث كثيرة من جانب المواطنين، وذلك عبر محركات البحث المختلفة، حيث تحدد البنوك المصرية أسعار مختلف العملات بشكل مستمر.

وتستعرض «الوطن» سعر اليورو اليوم، في مختلف البنوك منها «مصر، الأهلي، البنك التجاري الدولي، قناة السويس والمصرف المتحد»، اليوم الجمعة الموافق 24 يونيو 2022.

وجاء سعر اليورو اليوم الجمعة 24-6-2022 في البنوك المصرية على النحو التالي:

سعر اليورو في البنك المركزي

بلغ سعر اليورو في البنك المركزي نحو 19.75 جنيه للشراء و19.77 جنيه للبيع، وذلك فق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، وسجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية 19.65 جنيه للشراء و19.88 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث للبنك صباح اليوم الجمعة الموافق 24 يونيو.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري لنحو 19.75 جنيه للشراء و19.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

فيما بلغ سعر اليورو في بنك مصر اليوم الجمعة نحو 19.75 جنيه للشراء و19.86 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد، سجل سعر اليورو نحو 19.80 جنيه للبيع و19.58 جنيه للشراء، في بداية تعاملات اليوم الجمعة 24 يونيو 2022.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

ووصل سعر اليورو في بنك قناة السويس لنحو 19.73 جنيه للشراء و19.88 جنيه للبيع، في بداية تعاملات اليوم الجمعة 24 يونيو.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر اليورو 19.61 جنيه للشراء و19.81 جنيه للبيع.

يذكر أن الروبل الروسي شهد قفزة لأعلى مستوياته في 7 أعوام أمام كل من الدولار واليورو، وذلك في بورصة موسكو اليوم مدعوما بقيود على مدفوعات ضرائب في نهاية الشهر.