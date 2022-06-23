استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

تفاصيل ضبط 1567 قضية تموينية متنوعة

وأسفرت الحملات عن ضبط 1567 قضية تموينية متنوعة من بينهم 3 قضايا حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات «11٫250 طن "دقيق أبيض – أرز- مكرونة»، 425 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت «33,647 طن دقيق أبيض – أرز أبيض - مكرونة – سكر–زيت طعام – أعلاف – لحوم - دهانات»، 40 قطع أجهزة كهربائية - 756 عبوة سجائر – 10 طن حديد تسليح وكذا 617 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن «16 قضية دقيق مدعم تصرف وتجميع، 166 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 154 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 73 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 64 قضية توقف عن الإنتاج – 144 قضية متنوعة أخرى» بمضبوطات بلغت «6٫050 طن دقيق بلدى مدعم – 6700 رغيف- 383 بطاقة ذكية».

ضبط 24 قضية إستيلاء على السلع المدعومة

كما جرى ضبط 24 قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها «28٫968 طن سكر مدعم – أسمدة مدعمة، 276 عبوة زيت تموينى – 6700 رغيف بلدى – 383 بطاقة ذكية – 52430 لتر مواد بترولية – 490 إسطوانة بوتاجاز»، حيث بلغ إجمالى المضبوطات «91,565 طن – 52430 لتر مواد بترولية – 276 عبوة زيت تموينى -6700 رغيف بلدى – 383 بطاقة ذكية – 40 قطعة أجهزة كهربائية – 490 إسطوانة بوتاجاز – 756 عبوة سجائر»، كان أبرزها الآتى:

وجرى ضبط قائد سيارة حال سيره بمحافظة الفيوم بحوزته كمية قدرها «25 طن أسمدة زراعية مدعمة» محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر.

وجرى ضبط «11٫37 طن سلع غذائية : أرز أبيض – مكرونة – سكر حر» معبأة داخل عبوات بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية» بمحافظة القاهرة. إضافة إلى ضبط 6٫25 طن دقيق أبيض معبأة داخل شكائر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالإسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد «5» قضايا بمضبوطات بلغت «4,790 طن أقماح محلية» أبرزها الآتى:

وجرى ضبط «2 طن " أقماح محلية"» محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة «مالك مخزن لتجارة الغلال» بمحافظة سوهاج .

ضبط «1٫69 طن " أقماح محلية"» محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة «مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص» بمحافظة المنوفية .

كما تم ضبط «39» قضية إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بـ «97,450» طن أقماح محلية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد «7» قضايا بمضبوطات بلغت «302 قطعة»