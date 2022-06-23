حملة مكبرة لاستهداف عناصر إجرامية تتاجر في مخدرات بـ 900 ألف جنيه بالإسماعيلية

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بدائرة مركزى شرطة «القنطرة غرب - الإسماعيلية».

تفاصيل ضبط المتهمين بالاتجار في المخدارات

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات «الأمن الوطنى- الأمن العام- الأمن المركزى» ومديرية أمن الإسماعيلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة تم استهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالى:

ضبط شخصين ـ لأحدهما معلومات جنائية ـ مقيمان بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب، حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب، وبحوزتهما 36 إسطوانة لمخدر الهيروين وكذا كمية مجزأة لذات المخدر وزنت إجمالياً «10 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيدرو وزنت واحد كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتفى محمول – 2 ميزان حساس«.

وجرى ضبط أحد الاشخاص ـ مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية ـ حال إستقلاله سيارة بدائرة المركز وبحوزته «2 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 500 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول».

كما جرى ضبط أحد الاشخاص ـ له معلومات جنائية ـ مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزته «كمية لمخدر الهيروين وزنت 300 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول».

مواجهة المتهمين بالمضبوطات

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 900 ألف جنيه تقريباً.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.