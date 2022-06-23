تفاصيل مقتل شاب بالساطور علي يد صديقه أمام المارة في دار السلام  

حالة من الرعب والدهشة عاشها أهالي منطقة دار السلام جنوب القاهرة، بعدما نشبت مشاجرة بين صديقين في وضح النهار، بسبب خلاف سابق بينهما أدت لقتل احدهما، حيث قام المتهم بتمزيق جسد صديقه بواسطة ساطور حديدي حتي سقط قتيلا غارقا في دمائه.

شهود عيان على جريمة دار السلام

وقال شهود عيان أمام رجال المباحث إن المتهم طعن الضحية بساطور حاد وفرّ هاربًا، وأن «المجني عليه فضل يجري لحد دمه ما اتصفى ومحدش قدر ينقذه من اهل المنطقة».

الجاني والمجني عليه لهما سجل جنائي سابق

وأضاف الشهود أن المجني عليه والمتهم، لهما معلومات جنائية سابقة، وأن الضحية خرج في نفس الوقت من السجن بعد حبسه قرابة الـ 7 أعوام في قضيتين مختلفتين، وتبين أنه من أسرة غير مترابطة حيث انفصل والداه عن بعضها منذ فترة طويلة، ما جعله يعاني ويزداد عنفًا، وانتظر المتهمون لحظة خروجه وافتعلوا معه العديد من المناوشات حتى تمكنوا من قتله.

بداية الواقعة

وتعود بداية الواقعة إلى تلقي قسم شرطة دار السلام بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء، وسقوط أحد الضحايا، وانتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وألقت القبض على المتهمين وهم 3 أشخاص، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثمان، للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت للوفاة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها والتحفظ علي كاميرات المراقبة التي رصدت الواقعة في محيط الحادث, وتبينت انها رصدت فيديو للجريمة مدته 52 ثانية، ظهر فيه شخصان يتشاجران، وبعدها انصرف المتهم وعاد مرة اخري حاملا سلاحا أبيض «ساطور»، وتعدى به على المجني عليه أمام المارة بالشارع وطعنه عدة طعنات حتي سقط قتيلا في دمائه.