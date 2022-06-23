مميزات مدارس WE للاتصالات والتكنولوجيا: تدريب وشغل ومكافآت مالية

تزايدت عمليات البحث بشكل كبير خلال الأيام الماضية عن المدارس البديلة للثانوي العام، خاصة مع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، إذ يجد البعض أن هذه المدارس توفر فرصة لدخول سوق العمل من خلال بعض التخصصات، كما تتيح دخول الجامعة منها بشكل مباشر، ومنها مدرسة WE للاتصالات والتكنولوجيا.

اتفاقية بين «التعليم» والمصرية للاتصالات

وقالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تشرف على الدراسة داخل مدرسة WE للاتصالات والتكنولوجيا، عبر موقعها الإلكتروني، إن المدرسة نتاج اتفاقية بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع شركة المصرية للاتصالات.

وأشارت إلى أن خريجي وطلاب مدرسة «وي» يحصلون على العديد من المميزات، ومن ثم كانت سببا في تغيير نظرة البعض للمدارس الصناعية.

مميزات الالتحاق بمدرسة «وي»

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز المميزات التي تقدمها المدرسة للطلاب، وهي:

1- مناهج الدراسة معتمدة دولياً، خاصة في تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

2- التدريب بصورة مجانية بالمواقع الفنية، مع توفير وسائل المواصلات لتوصيل الطلاب بشكل دوري، والحصول على امتيازات التدرب في معامل مجهزة بشكل حديث، من حيث التقنيات التكنولوجية والأجهزة المتطورة.

3- حصول خريج مدرسة «وي» على شهادة مصرية معتمدة، يمكن من خلالها العمل في الكثير من المجالات، وفتح مجال واسع في تكنولوجيا المعلومات وكليات الهندسة عند تجاوز المجموع الخاص به نسبة 80%.

4- يتم اختيار أوائل الخريجين للعمل في الشركات المهتمة بهذا المجال.

5- وجود باقة من أفضل المهندسون والأطباء المتخصصين وسط طاقم متكامل يعمل على بذل مجهود كبير من أجل الحصول على أعلى مستوى من الاستفادة في مجالي التكنولوجيا والاتصالات.

6- الاهتمام بالمهمات العملية، من خلال التدريب في وقت الدراسة وملامسة الواقع وما يتوازى معه لتطوير تلك المهارات بكل سهولة.

7- يحصل الطالب على مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي في شركات الشريك الصناعي.