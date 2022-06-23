تفاصيل تصاريح الزيارة السنوية للمواقع الأثرية والمتاحف بمصر.. اعرفها

أعلنت وزارة السياحة والآثار أنها ممثلة في المجلس الأعلى للآثار تُصدر مجموعة من تصاريح الزيارة السنوية والمجمعة للمواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة التابعة للمجلس، لتُتيح زيارة المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة، ماعدا المتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف المصري الكبير، خلال مواعيد العمل الرسمية لأي عدد من مرات الزيارة طوال العام أو لفترة زمنية محددة أو لمنطقة معينة حسب نوع التصريح.

وتشمل هذه التصاريح التالي:

التصاريح الخاصة بالأجانب المقيمين

أ) تصريح زيارة سنوي: يتيح لحامله زيارة جميع المواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار، بعدد مرات غير محدود طوال العام، وينقسم إلى فئتين، وهما: تصريح بمبلغ 270 دولارًا أو 260 يورو، شامل زيارة مقبرتي الملكة نفرتاري والملك ستي الأول بالبر الغربي بمدينة الأقصر، وتصريح بمبلغ 200 دولار أو 190 يورو، غير شامل زيارة مقبرتي الملكة نفرتاري والملك ستي الأول بالبر الغربي بمدينة الأقصر.

ب) تصريح زيارة موسمي: يتيح لحامله زيارة جميع المواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار، بعدد مرات غير محدود لمدة ثلاث أشهر، وينقسم إلى فئتين أيضا، وهما: تصريح بمبلغ 140 دولارً أو 130 يورو، شامل زيارة مقبرتي الملكة نفرتاري والملك ستي الأول بالبر الغربي بمدينة الأقصر، وتصريح بمبلغ 100 دولار أو 100 يورو، غير شامل زيارة مقبرتي الملكة نفرتاري والملك ستي الأول بالبر الغربي بمدينة الأقصر.

التصاريح الخاصة بالسائحين الأجانب

تصريح الأقصر باس (Luxor Pass)، وهو يتيح لحامله زيارة جميع المواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار بمحافظة الأقصر لمدة خمسة أيام متتالية، بعدد مرات غير محدود، وتنقسم إلى فئتين، وهما: Luxor Pass Premium: بمبلغ 200 دولار أو 180 يورو للبالغين، و100 دولار أو 90 يورو للطلبة، شامل زيارة مقابر الملكة نفرتاري، الملك ستي الأول، والملك توت عنخ آمون بالبر الغربي بمدينة الأقصر، والثاني هو Luxor Pass Standard: بمبلغ 100 دولار أو 90 يورو للبالغين، و50 دولار أو 45 يورو للطلبة، غير شامل زيارة مقابر الملكة نفرتاري، الملك ستي الأول، والملك توت عنخ آمون بالبر الغربي بمدينة الأقصر

تصريح كايرو باس (Cairo Pass)، وهو يتيح لحامله زيارة جميع المواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار بمحافظتي القاهرة والجيزة لمدة خمسة أيام متتالية، بعدد مرات غير محدود، بمبلغ 100 دولار أو 90 يورو للبالغين، وبمبلغ 50 دولارًا أو 45 يورو للطلبة.

تصاريح الزيارة الخاصة بالمصريين والعرب المقيمين

تتيح لحاملها زيارة جميع المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة التابعة للمجلس الأعلى للآثار بكافة المحافظات طوال العام، خلال مواعيد العمل الرسمية وبعدد مرات غير محدود، غير شاملة زيارة مقابر الملكة نفرتاري، الملك ستي الأول، الملك توت عنخ آمون، والملك رمسيس السادس بالبر الغربي بمدينة الأقصر، وتشمل هذه التصاريح التالي: تصاريح زيارة سنوية لطلاب المدارس بجميع مراحله التعليمية بمبلغ 50 جنيهًا، وتصاريح زيارة سنوية لطلاب الجامعات بمبلغ 125 جنيهًا، وتصاريح زيارة سنوية للمصريين والعرب المقيمين بمبلغ 400 جنيه.

كما تستمر جهود وزارة السياحة والآثار، لدعم منتج السياحة الثقافية وتنشيط حركة السياحة الخارجية والداخلية في صعيد مصر، خلال فصل الصيف، حيث يتم منح تخفيض بنسبة 50% على أسعار تذاكر الدخول الكاملة للمصريين والأجانب بجميع المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة والتابعة للمجلس الأعلى للآثار بجميع محافظات الصعيد من بني سويف حتى أسوان، بالإضافة إلى محافظتي الوادي الجديد والفيوم، وذلك خلال أشهر يونيو، يوليو، وأغسطس من كل عام.