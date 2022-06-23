العميد محمد نبيل.. تفاصيل 5 محطات بأقسام الجيزة ومات في مكتبه

تنقل الضابط محمد نبيل، بين 5 أقسام شرطة في الجيزة، بدأت مسيرته المهنية عام 1997، ملازم أول في قسم شرطة بولاق الدكرور، حتى انتهت مسيرته المهنية وحياته كلها عصر اليوم في مكتبه، فكانت المحطة الأخيرة في حياة العميد محمد نبيل، بقسم شرطة العمرانية، عندما وافته المنية إثر أزمة قلبية مفاجئة.

خبر وفاة مأمور قسم شرطة العمرانية، انتشر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، جاءت أغلب رسائلهم بالدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة، بينما تحدث آخرون عن إخلاص الرجل في عمله، وأن مكتبه كان مفتوحًا للجميع، وأن سيرته طيبة بين أغلب سكان الجيزة، خاصة أنه عمل في أقسام شرطة بولاق الدكرور والوراق وأوسيم والهرم والعمرانية.

حزن وصدمة بين زملائه في العمل

ترك خبر وفاة العميد محمد نبيل، حالة من الحزن والصدمة بين زملائه في العمل، فكان محبوبًا من الجميع، مشهود له بدماثة الأخلاق والمعاملة الحسنة لهم، وأنهم فوجئوا به يسقط على الأرض داخل مكتبه، فأسرعوا بنقله إلى المستشفى لإسعافه، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله المستشفى.

بعد وفاة العقيد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية، يرصد «الوطن»، مقتطفات من حياته الحافلة بالبسالة والتفاني، في أداء وظيفته وخدمة مجتمعه، ونصرة المظلوم وسعيه وراء تطبيق القانون، والحد من انتشار البلطجة وأعمال الإرهاب.

وفاة العميد محمد نبيل

تداول رواد منصات التواصل الإجتماعي، نبأ وفاة الراحل العميد محمد نبيل ببالغ الحزن والأسى، لتظهر مدى شعبيته في كثير من المناطق التي خدم بها، بعد انشار عدد من الصور له داعين الله أن يتغمدة بواسع رحمته، ليظهر الحزن على فراقه في تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وفاته عن عمر ناهز الـ53 عاما.

كان العميد محمد نبيل مأمور قسم العمرانية، توفى اليوم، إثر أزمة قلبية حادة تسببت في مصرعه، وجرى نقله للمستشفى لمحاولة إسعافه، لكنه كان لفظ أنفاسه الأخيرة بعد لحظات من مفارقته لمكتبه ودخوله للمستشفى.

تخرج «نبيل» في كلية الشرطة عام 1997، وبدأ عمله في قطاع أمن الجيزة، متنقلا بين أقسام ومراكز شرطة بولاق الدكرور، الجيزة، العجوزة، أوسيم، وغيرها، وصولا إلى نائب مأمور قسم شرطة الوراق، ثم جرى نقله إلى العمل بمديرية أمن بني سويف، وتولى منصب مأمور مركز شرطة ناصر، وعودة مرة أخرى إلى قطاع أمن الجيزة، تولى منصب مأمور قسم شرطة العمرانية، حتى جرى تجديد الثقة له كمأمور للقسم، واستمر حتى وفاته اليوم.

وبحسب مصادر أمنية، كان الراحل قريب من الناس ومحبوب بين أبناء دائرته، فكان يسعى لحل مشاكل عوام الناس في أغلب الدوائر والأقسام داخل الجيزة في الهرم وأوسيم وغيرها، انتهاءً إلى مأمور قسم شرطة العمرانية، ليلفظ أنفاسه الأخيرة بمكتبه أثناء تنفيذه لمهام وظيفته.

وأشاد به زملائه سواء ضباط أو مجندين، يقضون فترة خدمة عسكرية، وعن حسن تعامله معهم، مشيرين إلى أنه كان متعاون بشكل خاص مع الصحفيين، سواء بإبداء معلومات تفيد في النشر أو الاستعلام عن قضية، بما لا يضر قوانين عمله أو الخروج عن المألوف، وكان يسعى جاهدا لإيصال الحقيقة دون ملابسات أو غموض.