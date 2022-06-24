السماح لوكالات الاستخبارات الأمريكية بتوظيف متعاطي «الماريجوانا»

أصدرت لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي، تشريعات من شأنها السماح لوكالات المخابرات بتوظيف المتقدمين الذين استخدموا الماريجوانا في الماضي، وفقًا لما ذكرته شبكة «سي إن إن»، الإخبارية.

التمييز ضد المتقدمين للوظائف

ووفقًا للشبكة الأمريكية، فإن مشروع قانون التفويض السنوي للجنة الاستخبارات، والذي تم إقراره بالإجماع، من شأنه أن يمنع وكالات الاستخبارات من التمييز ضد المتقدمين للوظائف على أساس الاستخدام السابق للماريجوانا فقط، والذي أصبح الآن قانونيا لأغراض ترفيهية في 19 ولاية والعاصمة واشنطن.

تغيير منطقي

ووصف السيناتور الديمقراطي رون وايدن، الذي رعى الإجراء بأنه «تغيير منطقي لضمان أن تتمكن اللجنة من تجنيد الأشخاص الأكثر قدرة».

وقال مسؤولو الأمن القومي في الولايات المتحدة إن الحظر مدى الحياة على استخدام الماريجوانا قد حد من مجموعة المرشحين المؤهلين لأدوار رئيسية، لا سيما أن جذب المواهب التكنولوجية والأمن السيبراني والاحتفاظ بها أصبح أولوية متزايدة للمجتمع.