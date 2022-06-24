رفع 9 آلاف طن مخلفات صلبة من طريق «برطس» في الجيزة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنّ المحافظة تولي اهتماما كبيرًا بمنظومة النظافة من خلال رفع تراكمات القمامة والمخلفات بكافة أنحاء المحافظة وإجراء المتابعات الدائمة والميدانية لكافة الأحياء والمراكز والمدن لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية وعدداً من المناطق التي تحتاج إلى تكثيف دوريات العمل بها، إضافة إلى شركات النظافة العاملة بالمحافظة.

وأضاف أنه فور رصد محافظة الجيزة تراكم المخلفات بطريق قرية «برطس»، في المنصورية بنطاق مركز ومدينة أوسيم، كلف رئيس المركز بتوجيه فرق نظافة لرفع كافة المخلفات والتراكمات الصلبة الموجودة بالمنطقة المشار اليها وتمهيد الطريق أمام الحركة المرورية مع المتابعة الدورية للمنطقة للتأكد من عدم تجمع المخلفات بها في إطار جهود محافظة الجيزة لتحسين مستوي النظافة.

رفع 1000 طن من المخلفات الصلبة

وأسفرت الحملات عن رفع 1000 طن من المخلفات الصلبة بطريق برطس المنصورية من خلال دوريات عمل استمرت على مدار يومين، كما شملت جهود محافظة الجيزة رفع 8 آلاف طن مخلفات من أحياء الهرم والعمرانية والطالبية والعجوزة والوراق والدقي وجنوب وشمال الجيزة من خلال فرق الهيئة العامة للنظافة خلال حملات أمس.

تكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين

ووجه «راشد»، رئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والقرى، بتكثيف حملات النظافة والتواجد الدائم والمتابعة الميدانية بالشوارع والميادين والجاهزية الدائمة على مدار اليوم.