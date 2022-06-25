حظك اليوم برج الحمل السبت 25-6-2022 مهنيا وعاطفيا

تحذيرات على كافة الجوانب تكشفها خبيرة الفلك وعلم الأبراج عبير فؤاد وفق توقعاتها وحظك اليوم السبت على الصعيدين العاطفي والمهني لمواليد برج الحمل الذي يفضل تجنب الصراعات والدخول في أزمات كثيرة، حيث أنه يسيطر على انفعالاته بشكل كبير ويستمع بدرجة كبيرة لنصائح من حوله، خاصة مع من يحبه.

وبحسب علم الفلك، فإن مولود وصاحب برج الحمل، يتجنب الوقوع في خلافات مع المحيطين به على الصعيدين المهني والعاطفي فهو يقدر سلامه النفسي ويحب أن يعيش بعيدا عن الخلافات الكبيرة، كما يملك هذا المولود الكثير من الصفات، حيث أنه يعطي الفرصة للمحطين به للتحدث بكل هدوء، ويندرج هذا الهدوء على قراراته في الحياة فهو يفكر جيدا قبل أن يتحدث وقبل كل خطوة أو قرارات في حياته سواء كانت المهنية أو العاطفية مما يجعله دائما يتخذ قرارات صائبة بعيدا عن سوء الاختيار.

واليوم السبت 25 يونيو، تقدم « الوطن» حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الحمل، في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها للقراء بشكل مستمر، وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

في العمل وعلى المستوى المالي اليوم السبت القمر في منزلك الثاني واليوم راجع جيدا خطواتك وحاول أن تحافظ على توازن نفقاتك وسلوكك.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

وتخبرك خبيرة الأبراج مولود برج الحمل بأنه اجتماعيا وعاطفيا اليوم انتبه لأقوالك ولا تتسرع في ردودك.