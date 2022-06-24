موظف ببنك شهير ينهي حياته بـ«حبة الغلة» في ظروف غامضة بالدرب الأحمر

أنهى موظف ببنك شهير حياته بتناول حبه الغلة السامة في ظروف غامضة بمنطقة الدرب الأحمر، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت جهات التحقيق استدعاء زوجة المتوفى ووالده لسماع أقوالهما حول الواقعة وملابساتها.

مصرع شاب بحبة الغلة

تلقي مأمور قسم شرطة الدرب الأحمر بلاغا بوفاة موظف متأثرا بتناول حبة الغلة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «محمد م ا م» مواليد 1991موظف بنك، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وكشفت التحريات الأولية بأنه لا توجد شبهة جنائية وأن المتوفى أقدم على تناول حبة الغلة قاصدا إنهاء حياته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استكمال التحريات للوقوف على أسباب الواقعة وملابساتها.

تشريح جثة فتاة أنهت حياتها بأقراص علاج النحافة في الهرم

وفي سياق آخر، قررت جهات التحقيق تشريح جثة فتاة أنهت حياتها بتناول أقراص علاج النحافة في الهرم بسبب مشاجرة مع شقيقتها لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.