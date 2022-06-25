استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

استشهد فتى فلسطيني يدعى محمد حماد، يبلغ من العمر 16 عامًا، فجر اليوم السبت، متأثرًا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، قرب بلدة سلواد شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

اعتقال شاب آخر بعد إصابته

ومساء أمس الجمعة، اعتقلت قوات الاحتلال، شابا فلسطينيا يدعى «محمد عبد الله الساحر» من بلدة سلواد شرق رام الله، بعد إصابته بالرصاص الحي خلال اقتحامها البلدة، ثم اعتقلته.

منحة جديد لـ«أونروا»

في سياق منفصل، قال السفير الصيني لدى فلسطين، «قواه وي»، إن «بكين» قدمت منحة جديدة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، المعروفة باسم «أونروا» بقيمة مليون دولار أمريكي، كمساعدة لعام 2022، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.