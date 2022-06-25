مقتل شخصين وإصابة 19 آخرين في إطلاق نار بالنرويج «صور»

لقى شخصين اثنين مصرعهما، وأصيب آخرين، في ساعة مبكرة من اليوم السبت، في إطلاق نار في ملهى ليلي في العاصمة النرويجية «أوسلو»، فيما لم تصنف السلطات، الحادث على أنه إرهابي في الوقت الحالي.

اعتقال مشتبه به في مكان قريب

وسمعت أصوات أبواق سيارات الإسعاف وسيارات الشرطة في أنحاء مدينة «أوسلو» النرويجية. وأشارت وسائل إعلام نرويجية، إلى تلقي ما لا يقل عن 19 شخصًا العلاج.

وقالت وسائل الإعلام، إن إطلاق النار وقع في «حانة لندن»، وسط «أوسلو»، موضحة أنه تم اعتقال الشرطة مشتبه به في مكان قريب بعد 4 دقائق من وصول التقارير الأولى عن إطلاق النار إلى مركز عمليات الشرطة.

بدوره، قال صحفي يدعى «أولاف روينبيرج» من قناة «إن.آر.كيه» العامة، إنه رأى رجلا معه حقيبة وأخرج بندقية وبدأ في إطلاق النار.

إطلاق النار وقع في الحانة وامتد إلى ناد مجاور وشارع قريب

من جانبها، أعلنت مستشفى جامعة أوسلو، حالة تأهب، فيما حلقت طائرات هليكوبتر فوق وسط عاصمة النرويج.

وقال المتحدث باسم الشرطة توري بارستاد، لصحيفة «أفتنبوستن» النرويجية، إن إطلاق النار وقع في الحانة وامتد إلى ناد مجاور وشارع قريب حيث تم اعتقال المشتبه به بعد دقائق قليلة من إطلاق النار، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

وأعربت الشرطة النرويجية عن امتنانها للمساعدة التي تلقتها عناصرها من المدنيين لإلقاء القبض على منفذ الحادث، فيما ذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، في نشرتها باللغة الإنجليزية، إن كان من المقرر أن تنظم العاصمة، موكب سنوي، اليوم السبت.

وزيرة العدل: النرويج هي مجتمع ثقة

من جانبها، قالت وزيرة العدل وإدارة الطوارئ إميلي إنجر ميهل، إنها على علم بإطلاق النار في أوسلو، مضيفا إنها حادثة خطيرة للغاية هزت الجميع.وأوضحت ميهل، أن النرويج هي مجتمع ثقة حيث يجب أن يشعر الجميع بالأمان في الخارج.