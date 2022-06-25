11 نصيحة من «الزراعة» لشراء لحوم ذات جودة عالية.. تأكد من وضوح الأختام

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، فيديو وإنفوجراف، استعرض خلاله 11 نصيحة يجب مراعاتها لشراء لحوم ذات جودة عالية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وجاءت النصائح كالتالي:

نصائح لاختيار اللحوم السليمة

1- الشراء من جزار موثوق لضمان جودة اللحم.

2- تجنب شراء لحوم معروضة ومكشوفة خارج محال الجزارة.

3- تقطيع اللحم حسب الاحتياج من مناطق محيط العضل و العظام.

4- أن يكون اللحم فيه تداخل مع الدهن أما الدهن الخارجي فينبغي أن يكون متماسكا وأبيض اللون مائل للإصفرار.

مواصفات اللحوم الجيدة

5- أن يكون اللحم ذو لون وردي لا يلمع كثيرًا وتجنب اللحم المخضر المائل إلى الرمادي.

6- تجنب اللحم الداكن والرطب و المبلل واللزج عند لمسه.

7- تكون الأختام على الذبيحة واضحة.

8- القوام متماسك لا يسهل قطعه بأظافر اليد.

9- لا يوجد مواد مخاطية أو هلامية أو منداة.

10 - عند الضغط على اللحم بالإصبع لا يترك أثر غائر.

11- تجنب وجود الروائح الغريبة والكريهة.

شروط أختيار الأضحية السليمة

أما عن شروط أختيار الأضحية السليمة قال الدكتور فهيم شلتوت، أستاذ الرقابة على اللحوم بكلية الطب البيطري بجامعة بنها، هي أختيار الحيوان السليم والخال من العيوب وأن لا يكون أعور أو به عرج وتكون عيونه لامعه وسليمة ولا تحتوي على افرازات أو إصفرار أو إحمرار ويكون جلده سليم ولا يحتوي على طفيليات.

أكد للوطن أن من بين الشروط ايضا أن يكون لسانه مبلل، ولا يكون لُعابه سائل للأرض لأن هذا يعني أنه مصاب بالتهاب في الفم، وأفضل سن لشراء الأغنام أن يكون سنها فوق 6 أشهر وفيما يتعلق بالبقر والجاموس، لا يكون بين أصابعها فقافيق أو التهابات، لأن ذلك يشير إلى اصابتها بالحمى القلاعية.