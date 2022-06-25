تأجيل محاكمة المتهم بهتك عرض سيدة داخل منزلها بالقوة لـ29 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، بالتجمع الخامس، اليوم السبت، تأجيل محاكمة المتهم بهتك عرض سيدة داخل مسكنها بالقوة في المعادي، لجلسة 29 سبتمبر، لحضور المجني عليها.

صدر القرار برئاسة المستشار سامي محمود زين، وعضوية المستشارين اشرف محمد عيسي ومحمد محي الدين، وأمانة سر شريف محمد علي، ومحمد فاروق.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 1419 لسنة 2020 جنايات المعادي، قيام المتهم «م. م»، هتك عرض المجني عليها بالقوة حال تواجدها داخل منزلها وحيدة، واستباح كشف عورتها بأن تعدي عليها بالضرب وأحكم توثيق يديها جابرا إياها بحسر ملابسها كاشف عن عورتها التي تحرص صونها.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم احتجز المجني عليها دون أمر احد الحكام المختصين وبغير الأحوال التي تصرح بها القوانين، بأن منعها من الخروج من مسكنها وعذبها بأن احكم يديها وتعدي عليها بالضرب، محدثاً بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.

وتابعت أوراق القضية، بأن المتهم اعتدى على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها بغير رضاها بأن صورها صور ومقاطع فيديو وهددها بإفشاء هذه الصور لحملها على عدم الإبلاغ عن الواقعة.