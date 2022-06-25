«البترول»: صدرنا غازا مسالا خلال الـ4 أشهر الماضية بـ4 مليارات دولار

قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إنه وخلال الـ8 سنوات الماضية جرى توقيع 108 اتفاقيه بين مصر والشركات الدولية من أجل التنقيب عن الغاز والبترول، «من غير الاتفاقيات مكناش نقدر نحقق اكتشافات أو نكمل البحث والتنقيب».

عبدالعزيز: المناخ السياسي والاقتصادي الآمن يساعد في جذب الاستثمارات

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الشركات العالمية وحال جائت للاستثمار فلابد وأن يكون المناخ السياسي والاقتصادي آمن، ولذا قامت الوزارة بسداد مستحقات كافة الشركات الأجنبية التي كانت عامله في مصر، «تم وضع خطة من أجل سداد 6.3 مليار دولار لتلك الشركات ووصلت حاليا لأقل من مليار دولار».

عبدالعزيز: الاكتشافات المتواصلة في مجال الغاز عزز قيمة مصر

واستطرد: «الاكتشافات المتواصلة على مدار السنوات الماضية مكنت مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، كما أنه و4 أشهر صدرنا غاز مسال بحوالي 4 مليارات دولار، وده كان نتيجه إعادة عمل محطة الإسالة بعد توقف دام 11 عام، وهناك مناطق اكتشافات واعدة من الغاز الطبيعي في مختلف أنحاء مصر، خاصة البحر المتوسط».

وأوضح أن مصر باتت مركزا إقليميا لتصدير الغاز المسال إلى العديد من الدول، وتم الاتفاق على تشكيل منتدي غاز شرق المتوسط، وفي 2019 جرى عقد المؤتمر الأول الوزاري للمنتدى، حتى بات منظمة دولية بأمين عام مصري.

وتابع: «أهمية المنتدى أن الدول المجاورة لينا فيه اكتشافات للغاز في إسرائيل وقبرص، وكان الهدف الأساسي أن الغاز الموجود في دول الجوار مصر جاهزة ببنية أساسية أنها تقدر تسيل الغاز وتصديره إلى الدول التي تحتاجها».