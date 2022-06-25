سناء العلمي تحقق نجاحا كبيرا بكليبها الجديد «بالمختصر»

حققت المطربة سناء العلمي ما يفوق 600 ألف مشاهدة بعد طرح كليب أغنيتها «بالمختصر»، على قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

تفاصيل أغنية «بالمختصر»

أغنية «بالمختصر»، من كلمات جميل ناصر، ألحان نبيل الأديب توزيع وهندسة صوتية حبدر كبتارا، جاءت كلمات أغنية بالمختصر كالتالي: «أنت يا ماخذ بالي... هييجي يعجبك حالي.. ما عندي غيرك غالي.. روح اسأل الليالي.. بالمختصر حبيتك ....تفهم عليا يا ريتك.....مجروح بس داريتك.فوق القلب خليتك».

طرح المطربة المغربية سناء العلمي أغنية «ألومه»

وكانت قد طرحت أيضا المطربة المغربية سناء العلمي، أحدث أعمالها الغنائية «ألومه»، وذلك عبر قناتها بموقع يوتيوب.

الأغنية قدمتها باللهجة المغربية وحصدت خلالها العلمي نسب مشاهدة كبيرة في أول أسابيع من طرحها وهي من كلماتها وألحانها، وقامت بتسجيلها بأحد الاستديوهات في دولة الإمارات.

من هي سناء العلمي؟

بدأت سناء العلمي مسيرتها الفنية منذ عام 2016 بأغنية: «شايش عليا» وقدمت بعدها مسيرة فنية بأعمال غنائية ناجحة.