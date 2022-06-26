يوسف الحسيني ينعى شيخ المجاهدين بسيناء: اسمه سيظل محفورا في التاريخ

نعى الإعلامي يوسف الحسيني شيخ المجاهدين في شمال سيناء حسن علي خلف، موضحًا أنه واحد من أبرز وجوه النضال الوطني على أرض سيناء.

وأضاف الحسيني خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «التاسعة» على القناة الأولى: «نحن أمام صورة المرحوم شيخ المجاهدين السيناوية، ودع هذه الدنيا إنما تبقى ذكراه ويبقى اسمه طول الوقت محفورا في أذهان المصريين وأهالي سيناء بحروف من نور تضم رموز الكفاح الوطني في وجه العدو ووجه أي عدو ومحتل».

عاش شبابه مدافعا عن الوطن

وتابع: «الشيخ حسن خلف عاش شبابه بالكامل منخرطا في صفوف الدفاع عن الوطن، قبضت عليه دولة الاحتلال وحكم عليه بالسجن بـ149 سنة، بتهمة القتل والتنقل بين الضفتين عند قناة السويس دون تصريح، وواجه القاضي الإسرائيلي في المحكمة وردّ على الحكم وقال له إنكم من قتلتم الأطفال في بحر البقر، بينما نحن نقاتل محتلين».

وأشار إلى أنه خرج من السجون الإسرائيلية في اتفاق تبادل الأسرى وأصبح رمزا اجتماعيا ويلعب دورا شديد البروز والأهمية في مجتمعه وذلك فيما يتعلق بالإصلاح بين الناس.

دعم قوي للدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو

وأوضح أنه أعلن دعمه للدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو، كما دعم الدولة في الحرب على الإرهاب وفقد أحد أبنائه، وبقى صامدا يحافظ على المبدأ حتى الوفاة، لذلك، فإن اسمه سيبقى محفورا، ومخلدا في التاريخ، متمما: رحمه الله وأسكنه جناته، الشيخ حسن خلف شيخ المجاهدين في سيناء.