الرئاسة الأوكرانية: لن نتخذ أي خطوات للانضمام إلى حلف الناتو

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الأحد، أنّها لن تتخذ أي خطوات للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية» قبل قليل.

تركيا تعارض منح عضوية الناتو للسويد وفنلندا

وفي سياق آخر، أفادت وسائل إعلام رسمية تركية، بأنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أبلغ رؤساء حلف شمال الأطلسي والسويد أمس السبت، أنّه يتعين على دول الشمال اتخاذ خطوات ملزمة لمعالجة مخاوف تركيا والتغلب على معارضتها لعطاءات العضوية.

وتابعت وسائل الإعلام التركية، أنّ أنقرة فاجأت الحلفاء وأفادت بأنّ ستوكهولم وهلسنكي يدعمان المسلحين الأكراد مثل حزب العمال الكردستاني، وأنّهم يفرضون حظر توريد الأسلحة على تركيا.