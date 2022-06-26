المتهم بقتل نيرة يسرد تفاصيل مقتلها: «قلت مني.. لكن مفيش حاجة تبرر اللي أنا عملته»

أعاد محمد عادل المتهم بقتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، تذكر أحداث يوم مقتلها على يديه، زاعما أنها كانت تهدده بعدما استغلته، وأنه قرر التخلص منها قائلا: «كنت عاوز انتقم لنفسي وخلاص شايل منها، استغلتني وضحكت عليا الناس وقلت مني»، متابعا «في اليوم ده قلت خلاص لو حصل فرصة منتقم لنفسي وأخلص عليها».

المتهم بقتل نيرة: «مفيش حاجة تبرر اللي أنا عملته»

وسرد المتهم بقتل نيرة أشرف بالتفاصيل يوم مقتلها قائلا: «في اليوم ده في الأتوبيس كنت واقف عشان أركب شايفها عمالة تتريق وتضحك جوه الأتوبيس، اتعصبت واضايقت، انتي تستاهلي بقى، كل شوية تبص، البنات قدام والشباب ورا، كل شوية تكلم صاحبتها اللي جنبها وتبص ورا وتضحك».

دوافع المتهم لقتل نيرة

وأضاف «هي متعرفش إني معايا سكينة ولا حاجة، الطريقة بتاعتها قفلتني، الطريق بياخد نص ساعة، عمالة تكلم واحدة جنبها معرفهاش عمالة تتكلم، يبصوا ورا ويضحكوا ويتريقوا، مستنتج كلامهم، من قبل كدة خلاص أنا شايل منك، انتي السبب في كل حاجة وانتي اللي مدمرة حياتي، عند الجامعة البنات نزلوا الأول، نزلت وبعدها أنا، لو كنت اتكلمت كان ممكن تتبلى عليا، لما نزلت كانت قدامي وضربتها بالسكينة».

ونفى المتهم بقتل نيرة أشرف بأن ما أقدم عليه بسبب حبه لها، لكنه تراكم لما حدث بينهما بعد بُعدها عنه عقب ارتباطهما حسب زعمه، وقال: «مش قصة إنها رفضتني، لو في دماغي أعمل كدا من أجل حبها كنت عملت ده من زمان، مفيش حاجة تبرر اللي أنا عملته».