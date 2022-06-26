غدا.. نادي سينما البحر المتوسط يعرض الفيلم الإسباني «هذه كانت الحياة»

يواصل نادي سينما البحر المتوسط، عروضه في السابعة من مساء غد الإثنين، بعرض الفيلم الإسباني «هذه كانت الحياة-That Was Life» في سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وشارك الفيلم في المسابقة الرسمية للدورة السابعة والثلاثين الماضية من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، وحصد جائزتي أفضل ممثلة لصالح بيترا مارتينيز، كما حصد جائزة أفضل عمل أول أو ثاني في المهرجان لصالح ديفيد مارتين دي لوس سانتوس.

الفيلم تأليف وإخراج ديفيد مارتين دي لوس سانتوس، ومن بطولة بيترا مارتينيز، انا كاستيلو، رامون باريا، فلوريان بيرسيتش.

قصة فيلم هذه كانت الحياة

ويتناول فيلم «هذه كانت الحياة» قصة «ماريا» وهي سيدة إسبانية مسنة في 76 من عمرها هاجرت مع أسرتها إلى بلجيكا، والتي تصاب بوعكة صحية ما يقود فتاة إسبانية شابة مهاجرة إلى بلجيكا أيضاً لتكون مرافقة لها في المستشفى، وتظهر بينهما اختلافات حادة في طريقة العيش والتفكير نتيجة اختلاف الأجيال والثقافات.

ندوة للفيلم

ويعقب العرض مباشرة، ندوة خاصة لمناقشة الفيلم تديرها الناقدة السينمائية فايزة هنداوي، مدير النادي، ويراعى أثناء عرض الفيلم وفي الندوة، تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن نادي سينما البحر المتوسط تنظمه جمعية كتاب ونقاد السينما المصرية برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية ويشارك في إعداده محمد جلال، وتقام عروضه آخر يوم اثنين من كل شهر.