رنا سماحة تعيش حالة حزن على وفاة طفلي ابن عمها: «اللهم أجرنا في مصيبتنا»

تصدرت الفنانة رنا سماحة محركات البحث على «جوجل»، بعدما أعلنت وفاة شقيقين من عائلتها، حيث دخلت في حالة حزن شديدة بعد رحيلهما، وتعيش الأسرة حالة من الحزن الشديد.

وكتبت رنا سماحة، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «يا رب هون يا رب.. لطفك يا الله.. اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيراً منها».

زوج رنا سماحة يطلب الدعاء لأقارب رنا سماحة

وطالب سامر أبو طالب زوج رنا سماحة جمهور بالدعاء قبل وفاة الطفلين قائلاً: «فضلاً ادعوا لوالدهم بالشفاء.. في الجنة يا حبايب قلبي يا رب اجعلهم شفعاء لوالدهم ووالدتهم في الجنة يا رب لا نملك إلا أن نقول ما يرضي الله، الله يصبرنا ويصبر قلب أبوهم وأمهم على هذا المصاب الأليم، ربنا ما يكتبها على حد ولا تشوفوا سوء في ولادكم ولا أهلكم أو حبايبكم».

وكتب «سامر» أيضًا: «لا إله إلا الله، اللهم لا اعتراض على حكمك وقضائك يا رب العالمين، البقاء والدوام لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ابن عم رنا عمل حادث سير هو وأولاده بنت وولد، البنت 6 سنوات والولد 3 سنوات، توفوا إلى رحمة الله».

آخر أعمال رنا سماحة

وآخر أعمال الفنانة رنا سماحة، هي أغنية «أنا المستحيل»، وهو من ‏كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع أسامة سامي، وإخراج سامي بساط، ويعتبر «أنا المستحيل»، أول كليب تصوره رنا بعد وضعها لمولودها الأول مالك، وأعلنت ذلك في ديسمبر الماضي.

وفي يناير الماضي، أعلنت رنا سماحة عبر موقع الفيديوهات والصور إنستجرام، حصولها على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات، قائلة: «تشرفت بمنحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كامل شكري وامتناني للإمارات الشقيقة حكومة وشعبًا ولوزارة الثقافة الإماراتية لاعتمادي كمطربة من فئة المبدعين».