«دفاع النواب» تناقش إسقاط الجنسية عن عمرو واكد.. الزملوط: باع وطنه بحفنة دولارات

ناقشت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، اجتماعا اليوم، برئاسة اللواء أسامة منتصر، الاقتراح برغبة، المقدم من النائب سليمان الزملوط، بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن عمرو واكد.

استعرض النائب سليمان الزملوط، الاقتراح برغبة خلال الاجتماع، قائلا: إن «الهارب عمرو واكد باع وطنه من أجل حفنة دولارات، ولابد أن يتم إسقاط الجنسية المصرية عنه، لأنها شرف لا يستحقه، بعد أن ارتمى فى أحضان أعداء الوطن، ويعمل على تشويه مؤسسات الدولة».

الزملوط: عمرو واكد أساء للمرأة المصرية وأهانها

وأضاف أن عمرو واكد أساء للمرأة المصرية وأهانها وهو أمر أثار غضب جميع المصريين دفاعا عن المرأة ومكانتها العظيمة في المجتمع.

فيما قال النائب حاتم حشمت، عضو لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ، إن اللجنة ناقشت الاقتراح المقدم من النائب سليمان الزملوط، بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن المدعو عمرو، مشيرا إلى أن السبب إساءته للمرأة المصرية، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الأمر ما زال محل دراسة، بجميع محاوره السياسة والقانونية والتشريعية.

وأضاف أن المرأة المصرية هي الأم والأخت والزوجة والابنة، وأنها نصف المجتمع وعماده، وبلا شك أن لها دورا عظيما ونبيلا، في الحفاظ على الدولة المصرية في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، التي نحتفل بالذكرى التاسعة لها هذه الأيام.