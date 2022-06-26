الشرقاوي: لدينا مهمة وطنية تتلخص في بلورة كل المقترحات المقدمة للحوار الوطني

أكد النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، أن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، الذى يضم 19 عضوا، له أهمية بالغة في تفعيل خطوات بداية الحوار المقرر انطلاقه خلال أيام.

وقال النائب أحمد الشرقاوي في تصريحات لـ«الوطن»، عقب اختياره ضمن تشكيل مجلس الأمناء لإدارة الحوار الوطني، التى ستنطلق أولى جلساته خلال أيام: «لدينا مهمة وطنية كبرى، تتلخص فى بلورة كل الأراء والمقترحات المقدمة من جميع القوى السياسية والحزبية والبرلمانية في مصر، للخروج بها إلى النور، في إطار حوار نزيه وشفاف».

وأشار النائب أحمد الشرقاوي، إلى أن تشكيل الأمانة العامة للحوار الوطني، يمثل المعارضة والموالاة، وهى عناصر متنوعة، من حيث الاختصاصات والاتجاهات السياسية.

الشرقاوي: لدينا مهمة ثقيلة

وأوضح الشرقاوي: لدينا مهمة ثقيلة، فالجميع يترقب الخطوات التى سيتم اتخاذها، لتكون الخطوة الأولى لبناء دولة مدنية حديثة.

يشار إلى أنه جرى الإعلان منذ قليل، عن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، الذي يضم فى عضويته 19 عضوا، يمثلون كل التيارات السياسية.