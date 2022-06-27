تأجيل محاكمة متهم بقتل عمه وإشعال النيران في جثته بالشرقية لـ25 سبتمبر

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم رئيس المحكمة، بتأجيل محاكمة شاب متهم بقتل عمه وإشعال النيران في جثمانه إلى جلسة 25 سبتمبر المقبل.

تعود أحداث القضية رقم 40 لسنة 2021 جنايات قسم ثان الزقازيق، والمقيدة برقم 23 لسنة 2021 كلي جنوب الزقازيق، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد باتهام «أيمن محمد . ف . ا . م»، 25 عاما، مقيم بمدينة الزقازيق، لأنه قتل عمدا المجني عليه «ربيع . ا . م».

المتهم أضرم النيران في الجثة

وبحسب أوراق القضية، أعد المتهم لذلك الغرض أسلحة بيضاء وأدوات (سكين - سـنجة ميـزان – قطعـة رخاميـة - قداحة)، وحـال توجـه المجني عليـه إلى مسـكنه وبمجـرد دلـوف الأول لمسكن المتهم انهـال عليـه طعنـا باستخدام السـكين، حـتى سقط أرضا ولفظ أنفاسه الأخيرة، ولم يكتف المتهم بذلك بل واصل الاعتداء عليه بأن أضرم النيران بجثمانه.

نجل المتوفى يكشف تفاصيل الواقعة

وأفاد «أحمـد . ر . ا»، محاسـب، نجل المتوفى، بـأن والـده المتوفى دائم التردد على مسـكن المتهم، لكون الأخير نجل شـقيقه، وذلـك لتوصيل مبلغ مالي خاص بالإيجار، مشيرا إلى أنه في يـوم الواقعـة وحـال تواجـده بمسكنه، أُبلغ بقـيـام المتهم بقتـل والده بمسكن المتهم، فتوجـه مهرولا إلـى مسـرح الواقعـة لاستبيان أمـر ذلك فأبصـر تجمـع عـدد مـن الأهالي أسـفل مسكن المتهم لكـون الأخيـر بحالـة هيـاج شـديدة، إلا أن المتواجـديـن آنـذاك تمكنـوا مـن ضبطه، فأبصـر جثمـان والـده المتوفى ملقى أرضا سـابحا فـي دمائه بمسـكن المتهم، وعلـه آثـار جـروح، ونمى إلـى علمـه قيام المتهم بالتعدي عـلى والده طعنا وأضرم النيران بجثمانه، فلفظ أنفاسه إثـر ذلك، وأضاف بأن المتهم قصد مـن ذلك إزهاق روح والده.

وتم إحالة المتهم إلى جهات الاختصاص، والتي تولت التحقيق، وإحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق.