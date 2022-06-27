«بسمة» تنتقل إلى العالمية بمشروعها الصغير.. السر في المعارض

قالت بسمة شوقي صاحبة مشروعات ديكوباج وخريجة كلية الفنون التطبيقية، إن فكرة المشروع بدأت منذ 4 أعوام، مع بداية زيارتها للمعارض المختلفة، ومشاهدتها لمنتجات رائعة ومتنوعة، وهو ما ولّد لديها الرغبة بالمشاركة بمثل هذه المنتجات في المعارض.

أكتشف موهبة الديكوباج من خلال تجربة أكثر من مجال

وأضافت «شوقي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين وأسماء يوسف في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أنها اختبرت نفسها بأكثر من مجال حتى توصلت إلى أن لديها موهبة في إنتاج بعض أعمال الديكوباج الجيدة، لافتة إلى أن الأمر بدأ بالثناء على المنتجات من الأهل والأصدقاء وإبداء رغبتهم في شراء بعض المنتجات، وهو ما جعلها تصنع نفس القطعة أكثر من مرة.

من رأس مال قليل إلى اسم كبير

وأوضحت أنها بدأت المشروع بمبلغ قليل جدًا مستخدمة بعض الخامات البسيطة، ومع زيادة المبيعات تمكنت من زيادة رأس المال، لافتة إلى أن مشاركتها بالمعارض حققت لها نقلة بتسويق المنتجات، حيث أصبح لها اسم بالسوق وعميل يشتري هذه المنتجات.

تصدير الديكوباج لدبي والأدرن وهولندا

ولفتت إلى أنها بدأت بتصديرمنتجات الديكوباج خارج مصر بالأردن ودبي وهولندا، مشيرة إلى أن أعمال الديكوباج قد لا تتطلب أيدي عاملة كثيرة كونها ترتبط أكثر بأنها عمل فني، وأنها تلجأ لبعض العمالة ببعض الأعمال مثل الصنفرة وغيرها.