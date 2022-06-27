التجارة: 54.3 مليار جنيه إجمالي دعم الدولة للصادرات خلال 8 سنوات

كشفت بيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة، أن المصدرين حصلوا على دعم بقيمة 54.3 مليار جنيه خلال الفترة من العام 2013-2014 وحتى مايو الماضي.

وقالت الوزارة في تقرير صادر عنها، اليوم، تضمن إنجازات القطاع خلال السنوات الثماني الماضية إن الدعم الذي تم صرفه من صندوق تنمية الصادرات تم سداده لـ2700 شركة مصدرة.

سداد مستحقات المصدرين المتأخرة

ووفقا لتقرير الوزارة فإن مبادرة السداد الفوري التي تم إطلاقها لسداد مستحقات المصدرين المتأخرة، ساهمت في سداد 26.1 مليار جنيه لنحو 1963 شركة، وأوضح التقرير أن الوزارة عملت على دراسة مقارنة لتجارب الدول المختلفة والتي لديها برامج لدعم وتنمية الصادرات من حيث المناهج والمعايير المستخدمة لدعم الصادرات والقواعد والأدوات المستخدمة ومدى فاعليتها، فضلا عن دراسة القطاعات التصديرية المختلفة وتحليل نقاط القوة والضعف لكل الصناعات الموجودة بتلك القطاعات، وتطور الصادرات من القطاعات المستفيدة وعدد الشركات ومعدلات النمو للصادرات.

دراسة وتقييم أداء البرامج المختلفة لرد الأعباء التصديرية

وأكد التقرير أن الوزارة عملت أيضا خلال الفترة الماضية على دراسة وتقييم أداء البرامج المختلفة لرد الأعباء التصديرية المستفيدة من الصندوق وتحليل النتائج لتقييم الأداء العام ومدى تحقق الأهداف المختلفة والارتقاء بمنظومة الصادرات المصرية، فضلا عن صياغة وتنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية فى 1/7/2016 وما يتضمنه من معايير وقواعد روعي فيها رفع كفاءة صرف المبالغ المخصصة ووضوح وسهولة تنفيذ البرنامج وأيضا ضمان كفاءة مراقبة التنفيذ بالاشتراك مع الجهات المعنية، وتطبيق النظام.

وأشارت الوزارة إلى أن من بين الإنجازات التي تحققت في ملف الصادرات، تنفيذ البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات اعتبارا من مطلع شهر يوليو عام 2019، ثم صياغة البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات اعتبارا من مطلع شهر يوليو عام 2020 بما يراعي المتغيرات الاقتصادية الجديدة بعد وباء كورونا وتنفيذ أهداف الحكومة فيما يتعلق بتشجيع التصنيع والتصدير وتعميق الصناعة