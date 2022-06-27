تأجيل محاكمة شاب اعتدى على شقيقته المعاقة ذهنيا بالفيوم.. حملت منه سفاحا

قضت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة بالدائرة الرابعة، برئاسة المستشار حسن دياب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين المستشار إيهاب سعيد حنا، وأشرف عبدالغفور محمد، وإسلام خليل إبراهيم، بتأجيل محاكمة «محمد. ر. د»، 31 سنة، عامل في صناعة الأقفاص، ومقيم بإحدى قرى مركز أبشواي، في اتهامه بمواقعة شقيقته المُعاقة ذهنياً مُستغلاً عدم إدراكها وغياب وعيها، حتى حملت منه سفاحًا إلى دور الانعقاد المقبل من شهر أغسطس لمناقشة الطبيب الشرعي.

تفاصيل القضية

وصدر قرار الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات الفيوم، بأمانة سر ثروت حكيم، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، وذلك في القضية التي حملت رقم 15508 جنايات مركز شرطة أبشواي لسنة 2021، والمقيدة برقم 1989 كلي الفيوم، وذلك بعد رفض طلب محامي المتهم برد هيئة المحكمة.

الأخ واقع شقيقته

تعود تفاصيل الواقعة التي هزت أرجاء محافظة الفيوم، حينما تجرد أخ من رجولته ومشاعره الإنسانية، في أغسطس 2021، واستغل إعاقة شقيقته الذهنية وغياب وعيها وإدراكها، وقيامه بالاعتداء على شقيقته ومواقعتها عدة مرات حتى حملت منه سفاحاً، وذلك خلال قيامه بتربيتها وملاحظتها لكونه شقيقها وله سلطة عليها.

ووجهت النيابة العامة للمتهم اتهامًا باستغلال علة شقيقته المرضية المزمنة لكونها من المعاقين ذهنياً وفاقدة للوعي والتمييز والإدراك، كما أنّها عاجزة عن الحركة أو الكلام والحديث عما تتعرض له من ظلم، وواقع شقيقته واعتدى عليها حتى حملت سفاحاً منه.

كشف المستور

وبحسب أوراق القضية، أراد الله جل وعلا كشف المستور، فأصيبت المجني عليها بإعياء شديد، واضطر والداها لاصطحابها إلى المستشفى، لتصدمهم الفاجعة بأنّ ابنتهم حامل في الشهر الخامس، فأبلغ الأب الشرطة على الفور، وكانت صدمته الأكبر حينما اكتشف أنّ ابنه هو من ارتكب تلك الجريمة البشعة.

رفض رد المحكمة

وكان محامي المتهم قدّم طلباً برد هيئة المحكمة، ونقل القضية إلى دائرة أخرى، إلا أنّ طلبه رُفض لعدم توافر أسباب الرد القانونية، واستأنفت المحكمة النظر في القضية مرة أخرى وقضت بتأجيلها لمناقشة الطبيب الشرعي تمهيداً لإصدار الحكم على المتهم.