الفريق أسامة عسكر يشهد مشروع «إعصار 64» بالجيش الثالث

شهد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي ذي المستويين «إعصار 64»، الذي ينفذه أحد تشكيلات الجيش الثالث الميداني، ويستمر لعدة أيام، في إطار تنفيذ خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وألقى اللواء أ. ح عاصم جمعة عاشور، قائد الجيش الثالث الميداني، كلمة أشار فيها إلى دعم واهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالارتقاء بمستوى التدريب والتطوير الذي كان له الأثر الفعّال فيما حققه رجال الجيش الثالث الميداني من تطور خلال العام التدريبي الحالي، مؤكدًا عزم رجال الجيش الثالث الميداني على الوصول إلى أرقى المستويات في التدريب، والارتقاء بمعدلات الأداء والحفاظ على ما لديهم من أسلحة ومعدات.

بدأت المرحلة الرئيسية بعرض التقارير والقرارات للقادة على كافة المستويات، ثم إجراءات تنظيم التعاون لكل العناصر المشاركة بالمشروع، وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددًا من القادة والضباط بالمشروع في أسلوب تنفيذ مهامهم، وقام بفرض عدد من المواقف غير المخططة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار المناسب في أثناء إدارة العمليات.

وفي ختام المشروع، نقل الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لمقاتلي الجيش الثالث الميداني، مشيدًا بدورهم البطولي في الدفاع عن أرض الوطن، واستعدادهم الدائم للتضحية بكل ما هو غالٍ ونفيس من أجل سلامة وأمن مصر وشعبها العظيم، وحضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة.