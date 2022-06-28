«فرحات»: مصر أصبحت وجهة القادة العرب والدول المهمة

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعمان تعكس مكانة القاهرة كمركز للتفاعلات في المنطقة، وأنها أصبحت وجهة رئيسية للقادة العرب والدول المهمة سواء السعودية أو البحرين أو الأردن.

أهمية الدور المصري

وأضاف «فرحات» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج اليوم، على قناة dmc: «هناك تقدير لدور مصر في المنطقة والتفاعلات الرئيسة التي تجري في الإقليم، ولا بد من حالة حراك دبلوماسي تجري بين الدول العربية، والهدف الرئيس من كل هذا الحراك هو الوصول إلى وبناء توافقات عربية بشأن القضايا الرئيسة في الإقليم والتحديات التي تنشأ في المنطقة أو المرتبطة بالتحولات».

وتابع مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن القاهرة عادت لتلعب دورها الرئيس والتاريخي في المنطقة في إدارة التفاعلات العربية- العربية، وبناء توافقات عربية بشان القضايا الرئيسة في الاقليم، وذلك تحت قيادة الرئيس السيسي.

الحرب الروسية الأوكرانية

وأشار، إلى أن من أبرز القضايا التي سيتم التطرق إليها، تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وبخاصة فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي، إذ أن الانعكاسات تحتاج إلى بناء تصور عربي عربي فيما يتعلق بتداعيات الحرب، لافتًا إلى أن هذه التداعيات تشمل قضايا عدة منها الطاقة والأمن الغذائي وغيرها من القضايا.

وأوضح، أن هناك قضية أخرى ستكون موضع مباحثات وبناء تفاهمات، تتعلق بالعلاقة بين الشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة في ظل العلاقات التاريخية، لكن المرحلة الحالية في النظام الدولي ربما تحتاج إلى بناء تفاهمات عربية أمريكية جديدة أو تأسيس جديد لهذه العلاقات.