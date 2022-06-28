محامٍ يكشف تفاصيل الحكم على مُعيد بعد قتله 60 فأر تجارب: حقد وغيرة

كشف محمد الشاذلي، محامي هاجر محمد المعيدة بكلية الطب البيطري جامعة جنوب الوادي، تفاصيل الحكم بالحبس 6 أشهر وغرامة 50 جنيها لـ«معيد» بتهمة قتل 60 فأر تجارب انتقاما من زميلته، قائلا «كان غيران منها وحاقد عليها لأنها متفوقة وأصغر منه سناً وكاميرات المراقبة أثبتت صحة الواقعة».

محكمة جنح قنا حكمت بمعاقبة «معيد» في كلية الطب البيطري

وقال «الشاذلي» إن محكمة جنح قنا حكمت بمعاقبة «معيد» في كلية الطب البيطري بالحبس 6 أشهر وغرامة 50 جنيهًا لقيامه بقتل 60 فأر تجارب انتقاما من زميلته، لتعطيلها في رسالة الماجستير، متابعا «المعيد كان يحمل ضغينة في نفسه ضد المعيدة لأنها أصغر منه سناً ومتفوقة عليه علمياً حيث كانت تجري بحثاً على مادة معنية وعلاقتها بالإصابة بسرطان الثدي والمخ لدى البشر».

التجارب أن هذه المادة الحافظة في المكياج تسبب السرطان

وتابع «الشاذلي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «اكتشفت عبر هذه التجارب أن هذه المادة الحافظة في المكياج تسبب السرطان وقبل تقديم رسالة الماجستير فوجئت أن المعيد قام بسم فئران التجارب المستخدمة في بحثها وإتلاف المادة البحثية المستجلبة من ألمانيا قبل أيام من مناقشة الماجستير بأيام في يناير 2021، لافتاً إلى أن المعيدة تأكدت من أنه قام بذلك عبر عدة قرائن أهمها كاميرات مراقبة الجامعة التي أثبتت أنه آخر شخص دخل للمعمل بالإضافة لسوابق المشاحنات والخلافات حيث حاول طردها ذات مرة من السيكشن وتحول لمجلس تأديب في وقت سابق قائلاً :«فيه كمان دليل أنه سأل زميله لها قبل الواقعة عن مادتها العلمية ومادة زميلتها المستخدمة حتى يستطيع القضاء على الفئران»