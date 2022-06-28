فتح باب التقديم لمرحلة رياضة الأطفال حتى الخميس المقبل بالقاهرة.. رابط التسجيل

أعلنت محافظة القاهرة، أن باب التقديم لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2022-2023 مستمر حتى الخميس المقبل، وعلى أولياء الأمور سرعة التقدم والدخول على الموقع الإلكتروني لمحافظة القاهرة لتسجيل بيانات الطفل هنا.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن على أولياء الأمور قبل التسجيل يجب قراءة الشروط والضوابط الخاصة بالتقديم جيدا، إذ يتم التقديم لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات على موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة - بوابة التعليم الأساسي، وتضمنت الشروط الخاصة بالتقديم ما يلي:

- فتح باب التسجيل على الموقع الإلكتروني حتى 30 يونيو الجاري، ولا يجوز الاستثناء من موعد التسجيل ولن ينظر لأي طلبات تقدم بعد هذا الموعد.

- التقديم إلكتروني فقط والتشديد على المدارس عدم قبول أي ملفات ورقية من ولي الأمر أثناء فترة التسجيل على الموقع وحتى إعلان نتيجة تنسيق القبول.

- التقديم لولي الأمر ببطاقة الرقم القومي لمحافظة القاهرة فقط محل الإقامة محافظة القاهرة.

- تشمل البيانات اسم الطفل والرقم القومي للطفل والنوع وتاريخ الميلاد والسن أول شهر أكتوبر ومحل الإقامة ورغبات المدارس.

- يوقع ولي الأمر بأن جميع البيانات التي تم استيفاؤها صحيحة، ويتم تقديم المستندات الدالة على صحة البيانات ضمن التقديم.

استمارة التسجيل

- التسجيل على الموقع الإلكتروني، وإذا تم القبول على الموقع لابد من طبع استمارة إتمام التسجيل لحين تقديمها إلى المدرسة مع المستندات المطلوبة.

- سداد قيمة استمارة نتيجة طلب التقديم بعد ظهور النتائج وقدرها 100 جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة لدى فوري عن طريق كود الدفع الذي سيظهر لك بعد تأكيد الطلب.

متابعة النتائج

- متابعة النتائج مسئولية ولي الأمر فقط في المدة المحددة.

- دفع المصروفات بعد إعلان النتائج على الموقع في كل مدرسة في مدة 15 يومًا، وإلا يعتبر القبول لاغيا ويشطب اسم الطفل من على الموقع.

- يمكن لولي الأمر التسجيل مرة واحدة لمدرسة المستقبل (لا تخضع للمربع السكنى) أو التجريبية (تخضع للمربع السكنى فقط محافظة القاهرة) ويكون التسكين من الأكبر للأصغر سنا.

- يتم الاستعلام على النتيجة من خلال الموقع بعد الانتهاء من أعمال التنسيق.