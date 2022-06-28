التحقيق مع سيدة قتلت طفليها في حلوان.. تخلصت منهما بترامادول

تستكمل جهات التحقيق، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها الموسعة في جريمة مصرع طفلين، إثر تسممهما خلال وجودهما مع والدتهما في منزل الأب بمنطقة حلوان، وتبين تخلص الأم من الطفلين على خلفية وجود خلافات بينها وبين الزوج.

وأكدت الأم خلال التحقيقات، أن طفليها ماتا بسبب تناولهما فاكهة ملوثة من «العنب والخوخ»، لكن تقرير المركز القومي للسموم، كشف عن إيجابية تحاليل الطفلين لتعاطي مادة «الترامادول» المخدرة، عكس ما روته والدتهما، وكلفت جهات التحقيق، رجال الشرطة بعمل التحريات حول القصة وظروفها.

بداية واقعة وفاة طفلين بالتسمم

ووردت إشارة لقسم شرطة حلوان، من مستشفى القصر العيني، تفيد باستقبال طفلين هما «ريماس رأفت»، 7 سنوات، وشقيقها «مازن»، 4 سنوات، متوفيين بعد إصابتهما بحالة تسمم.

وتبين من الفحص أنهما كانا موجودين بصحبة الأم في منزل الجد، بعد ترك والدتهما للبيت منذ أسبوع مضى على خلفية مشكلات مع الأب، الأم ادعت أنهما أصيبا بتسمم نتيجة تناول فواكة ملوثة من العنب والخوخ.

إيجابية عينات الترامادول الماخوذة من الطفلين

بينما أثبت تقرير الكشف الطبي المبدئي بمعهد السموم، إيجابية العينات المأخوذة من الطفلين لعقار الترامادول المخدر، وعلى ذلك اتهمت أسرة «ريماس ومازن»، الزوجة بقتل الطفلين، وتجري جهات التحقيق، تحقيقات مكثفة مع الأم لكشف ملابسات الجريمة، والتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث أم لا.