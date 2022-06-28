هل يتحول جدري القرود لجائحة بعد تسجيل أكثر من 3400 إصابة؟.. أستاذ فيروسات يجيب

وصلت إصابات جدري القرود إلى 3400 إصابة مؤكدة وحالة وفاة واحدة حتى يوم الأربعاء الماضي، معظمها من أوروبا، بحسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية وسط تحذيرات من تزايد الإصابات وظهور المرض في 8 دول جديدة.

ورغم الارتفاع الملحوظ في إصابات جدري القرود، بحسب شبكة «سكاي نيوز العربية»، فإن الصحة العالمية، أكدت في بيانها الصادر أمس، أنّ الوضع الحالي لم يصل إلى حالة الطوارئ الصحية العالمية، على الرغم من أن المدير العام للمنظمة «تيدروس غيبريسوس»، عبر عن قلقه للغاية من تفشي المرض.

ارتفاع أعداد الإصابات بجدري القرود في الأسبوع الأخير

جدري القرود الذي بدأ ينتشر حاليًا خارج البؤرة الجغرافية المعروفة سابقا، وارتفعت أعداد الإصابات به خلال الأسبوع الأخير، بحسب منظمة الصحة العالمية لكن إلى أي مدى يجب أن نقلق من انتشاره وهل ذلك يعد مؤشرا لتحول المرض إلى جائحة؟

الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات بجامعة الزقازيق، أشار في حديثه لـ«الوطن»، إلى أن استمرار الارتفاع في أعداد الإصابات يعد مؤشرًا للحذر في كل دول العالم وليس البلدان المتوطن بها المرض فقط، مشددا على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشاره في العالم.

سبب ارتفاع إصابات جدري القرود

أوضح شاهين، أن سبب ارتفاع أعداد الإصابات بجدري القرود في الأسابيع الأخيرة الماضية، هو مشكلة في التغير المناخي المحلوظ بكافة دول العالم، حيث إن الحيوانات تغير أو«تهج» من أماكنها الأصلية وهذا يعطي فرصة أكبر لانتقال الفيروس منهم إلى البشر في مناطق جديدة ومختلفة.

وأشار أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق، إلى أن فيروس جدري القرود من أنواع الفيروسيات سريعة التكيف حسب ظروف المناخ والبيئة: «فيروس جدري القرود من الفيروسات اللي بتحاول تغير من نفسها» مقارنا إياه بما حدث مع فيروس كورونا، «كورونا كان الأول ضعيف وبدأ ينتشر بسبب تكيفه»، موضحا أن ذلك يعرف في علم الفيروسات بـ«الطفرات».

هل يصل جدري القرود إلى مرحلة الوباء؟

ويعد رصد أكثر من 3400 إصابة مؤكدة بجدري القرود، أن الفيروس بدأ يكيف نفسه ويطور من نفسه، بحسب قول الكتور أحمد شاهين، على الرغم من ذلك فإنّه لن يصل إلى درجة الوباء؛ لأن البنية الجينية الخاصة به مكونة من شريطين، على عكس الفيروس ذو الشريط الأحادي الذي يكون سريع التغير.

كما فسر «شاهين»، طبيعة الفيروس بأن الشريط الواحد يحدث فيه طفرات سريعة أما المزدوج تكون طفراته أقل ولذلك تسود توقعات العلماء أن جدري القرود لن يصل إلى مرحلة الوباء.

أعراض فيروس جدري القرود

وتشمل أعراض فيروس جدري القرود، ارتفاع درجة الحرارة وآلاما ويظهر بشكل طفح جلدي مميز، بحسب الموقع الرسمي للصحة العالمية، وتستمر من 2 إلى 4 أسابيع.