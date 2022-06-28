ضبط 17 توك توك مخالفا في حملة مكبرة بالشرقية 

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية الدور الذي تقوم به لجان إدارة المتابعة الميدانية بمختلف المراكز والمدن والأحياء للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومعالجة أوجه القصور، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال وقائع الإهمال والتقصير في العمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

تفعيل وحدة تحقيق الانضباط بالشوارع والميادين

ووجه محافظ الشرقية، عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بضرورة تفعيل وحدة «تحقيق الانضباط بالشوارع والميادين»؛ لمواجهة أي سلبيات فور اكتشافها وفرض الانضباط بالشوارع الرئيسية والميادين العامة ومنع سير مركبات التوك توك وعربات النقل البطيء بالشوارع الرئيسية غير المسموح بها واتخاذ ما يلزم حيال المخالفين طبقا للقانون.

وقال «غراب»، إن مهام وتكليفات الوحدة تتضمن بشكل أساسي فرض حالة من الاستقرار والانضباط والمتابعة المستمرة بالشوارع؛ ليستطيع المواطن الحصول على حقه في السير الآمن سواء كان مترجلًا أو قائدًا للسيارة.

ضبط 17 توك توك في حملة بالشرقية

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ أوضح مدير إدارة المتابعة الميدانية، قيام وحدة تحقيق الانضباط بالشوارع والميادين، التابعة لإدارة المتابعة الميدانية بحملة بمناطق «شارع المحافظة - ميدان القومية - ميدان الجامعة - شارع الأمن الغذائي - صلاح سالم»؛ ما أسفر عن ضبط 17 توك توك و2 تروسيكل لأصحاب نباشي القمامة، وكذلك تم التحفظ على عدد من مكبرات ووحدات الصوت المزعجة.