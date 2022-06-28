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عاجل.. مصرع 49 سجينا وإصابة 30 في محاولة الفرار من سجن بكولومبيا

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سارة ثروت
02:22 م | الثلاثاء 28 يونيو 2022
سجن كولومبيا

سجن كولومبيا

أعلنت وسائل إعلامية في مدينة تولوا بجنوب غرب كولومبيا، قبل قليل، مقتل ما يقرب من 50 سجينا، وإصابة 30 آخرين في محاولة للفرار من أحد سجون المدينة. 

مصرع 49 سجينًا وإصابة 30 أثناء الفرار من السجن 

وبحسب نبأ عاجل بثته شبكة قنوات «سكاي  نيوز العربية»، قال رئيس مصلحة السجون الوطنية فى كولومبيا، إن شهد ساحة أحد السجون في مدينة تولو أعمال خلال الليل في أدت إلى مقتل نحو 49 سجينًا، وأصيب العشرات. 

أعمال شغب في محيط سجن بكولومبيا 

وفي السياق ذاته، وصف الجنرال تيتو كاستيلانوس رئيس وكالة «انبيك» لراديو كاراكول المحلي في كولومبيا، ما شهدته مدينة تولو، مساء أمس، بأنه حادث مأساوي وكارثي للغاية، مضيفًا أن ما يقرب من 30 شخصًا أصيبوا في ثناء فرارهم من السجن.

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بقلم سارة ثروت