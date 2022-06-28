عاجل.. القائمة الكاملة للفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير 2022

أعلنت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير لعام 2022، والمقام تحت رعاية تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية.

وجاءت قائمة الفائزين كالتالي:

- فرع القصة (الفئة العمرية الأولى)

آدم محمود رمضان عبد العزيز (كفر الشيخ)

رحمة محمد محمود عبد الوهاب (دمياط)

فرع القصة (الفئة العمرية الثانية)

ساندرا إميل توما إبراهيم (القاهرة)

كارمن محمد إبراهيم القبرصلى (دمياط)

- فرع الشعر (الفئة العمرية الأولى)

أمل أحمد محمد أحمد السيد (الدقهلية)

سما مصطفى عبده طبل (دمياط)

- فرع الشعر (الفئة العمرية الثانية)

أحمد عبد الناصر فيصل محمد (الفيوم)

ديفيد بارح عطا بارح (القاهرة)

- فرع التأليف المسرحي (الفئة العمرية الأولى)

سالي محمد أحمد محمد السيد (القليوبية)

فريدة سمير محمد عبد الحميد أحمد (الجيزة)

- فرع التأليف المسرحي (الفئة العمرية الثانية)

خالد وائل مصباح عبد المحسن (الدقهلية)

محمد شعراوي جمعة أحمد عمر (الوادى الجديد)

- فرع الرسم (الفئة العمرية الأولى)

جودي محمد سعد محمود علي (الإسكندرية)

حبيبة عماد الدين إبراهيم السيد عبده (القاهرة)

- فرع الرسم (الفئة العمرية الثانية)

بلال أحمد جلال النجيلى (الإسكندرية)

نادين علاء الدين عمر بدر (الإسكندرية)

- فرع العزف (الفئة العمرية الأولى)

رودينا وائل محمد عبد العزيز محمد نصر (الجيزة)

يوسف أشرف فريد حسن مرجاوي (الجيزة)

- فرع العزف (الفئة العمرية الثانية)

شادي محمد بدر حسن سيد (الجيزة)

يوسف مجدى محمد أحمد شندى (الجيزة)

- فرع الغناء (الفئة العمرية الأولى)

حسام عمرو سالم محمد (القاهرة)

شرف أحمد شرف محمد أحمد (القاهرة)

- فرع الغناء (الفئة العمرية الثانية)

أشرقت أحمد سعد السيد (الإسكندرية)

بسملة كمال بيومى عبد القادر (الجيزة)

- فرع التطبيقات والمواقع الإلكترونية (الفئة العمرية الأولى)

محمد أحمد محمد عبد اللطيف (القاهرة)

عمل مشترك بين كل من: شارل ديفيد ثروت عوض (سوهاج)

كاراس ديفيد ثروت عوض (سوهاج)

- فرع التطبيقات والمواقع الإلكترونية (الفئة العمرية الثانية)

أحمد أحمد إبراهيم الدسوقى (دمياط)

عمل مشترك بين كل من: روان مصطفى سيد أحمد رمضان (الإسكندرية)ه نا شريف عبد المنعم محمد (الإسكندرية)

- فرع الابتكارات العلمية (الفئة العمرية الأولى)

توماس جميل لوقا فهيم (القاهرة)

محمد أحمد فكري محمد عبد الجواد (بنى سويف)

فرع الابتكارات العلمية (الفئة العمرية الثانية)

محمد قاسم عبد اللطيف مدنى (أسوان)

نوران السيد نيازى السيد (المنوفية)