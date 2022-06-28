بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادثين متفرقين بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادثي تصادم متفرقين بمركزي وادي النطرون وإدكو بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، وجرى نقل المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد باستقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء إثر وقوع حادث عبور مشاة عند الكيلو 107 اتجاه الإسكندرية، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «ابتسام عبد الهادي نوار، 36 عاما، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر وكسر في الساق اليمنى ونزيف في البطن، عبد الرحمن حسن ذكي، 3 سنوات، مصاب بجرح بالجانب الأيمن بالوجه، واشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن، مصطفى حسن ذكي، عامين، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وجميعهم مقيمون قرية الأمام مالك».

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إصابة سيدتين في انقلاب تروسيكل

كما ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد بانقلاب تروسيكل على جانب الطريق بمدينة إدكو، مما أسفر عن إصابة سيدتين بكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهما لمستشفى إدكو المركزي لتلقي العلاج اللازم.

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من«نعمة إبراهيم عبد الهادي، 25 عاما، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم، وكسر في الساق اليمنى وعلياء محروس عطية، 40 عاما، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم»، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة.