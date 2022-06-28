«التنظيم والإدارة»: مصر تعمل وفق أعلى درجة من الاحترافية في الانتقال للعاصمة الجديدة

أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الحكومة المصرية وضعت دليل استرشادي للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن مصر تعمل وفق أعلى درجة من الاحترافية في الانتقال للعاصمة الجديدة.

الدولة مستمرة في العمل على البنية الأساسية للعاصمة

وأضاف الدكتور صالح الشيخ، خلال مشاركته في جلسة الحوكمة المحلية والدولة الجديدة بالمؤتمر السنوى لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن الدولة تعمل على جزء متخصص في البنية التكنولوجية والمعلوماتية وستستمر في العمل عليه بعد الانتقال للعاصمة الجديدة، مقرا بأن هناك تحديات واجهت الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، كما يحدث في أي انتقال من مكان لآخر فى العالم.

وتابع: «المشاكل التي واجهت الانتقال للعاصمة الجديدة تم التعامل معها بشكل محترف»، موضحا أن عملية الانتقال تحتاج إدارة وتوجد لجنة عليا ولجنة تنفيذية تلتقي أسبوعيا لبحث عملية الانتقال.

إعادة هيكلة الحكومة بشكل مركزي سواء وزارات أو هيئات

واستكمل: «تم إعادة هيكلة الحكومة بشكل مركزي سواء وزارات أو هيئات وتم دمج بعض الهيئات لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، كما يتم دراسة عملية التحول إلى اللامركزية باعتبارها في غاية الأهمية».

المؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية يقام تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والأستاذ الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وعدد من الجهات الراعية.