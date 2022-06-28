73 منفذاً للسلع الغذائية المخفضة استعداداً لعيد الأضحى بالإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية عن توفير 73 منفذاً لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، منها 13 منفذاً ثابتاً، و60 منفذاً متحركاً، تحت إشراف مديرية الزراعة، موزعين على جميع الأحياء، لتلبيه احتياجات المواطنين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع بأسعار مناسبة، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، وفي إطار حرص محافظة الإسكندرية على توفير السلع الغذائية بأسعار تناسب جميع الفئات.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن جميع الاجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية في المحافظة تعمل على قدم وساق للحد من غلاء الأسعار ومحاربة الاحتكار، مع إتاحة السلع بأسعار مناسبة في منافذ البيع، التي يتشرف عليها المديريات الخدمية بالمحافظة.

محتويات منافذ عيد الأضحى

وقال محافظ الإسكندرية إن هناك 73 منفذاً لبيع السلع (لحوم ودواجن وسلع غذائية) للمواطنين، تحت إشراف مديرية الزراعة، منها 13 منفذاً ثابتاً (9 منافذ تابعة لجمعية تنمية الثروة الحيوانية بالإسكندية تحت إشراف مديرية الزراعة، و4 منافذ تتبع قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة)، و60 منفذاً متحركاً، موزعين على جميع الأحياء، لتلبية احتياجات المواطنين، مؤكداً على توفر كافة السلع الأساسية بشكل كبير وبجودة عالية، لتلبية احتياجات المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

أماكن منافذ السلع الغذائية في الإسكندرية

وأوضح المهندس طارق زكي، مدير مديرية الزراعة، إن المديرية تعمل بكل جهد لتوفير سلع بجود عالية للمواطنين، مشيراً إلى أن المراكز الـ13 الثابتة متمركزة في (السيوف شماعة ش ميدان المطافي بجوار البنك الاهلى- المندرة قبلي شارع السوق 1- محطة مصر أسفل مديرية الزراعة – ش 41 بن الخطاب العطارين- شارع 30 من شارع 45 بجوار أبو كمال- شارع 20 من شارع أحمد ابو سليمان- المتراس 6 شارع 188 الورديان- باكوس شارع القومية العربية بجوار سوبر ماركت البوريدي- شدس أمام شارع مرتضى- أمام موقف ابو قير بمنطقة أبو قير التابعة لحي منتزه ثان- اسفل كوبرى العامرية بحي العامرية ثان- شارع محمد كريم أمام حي الجمرك- شارع الأمير لؤلؤ بالمتراس بحي غرب)، مضيفا أن المنافذ المتحركة موزعة على الأحياء.