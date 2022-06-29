رئيس «القابضة للغزل»: بدأنا حملة تسويق بعلامة تجارية والمشاركة في المعارض

قال أحمد مصطفى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج، إنَّه جرى الإعداد لإنشاء شركة خاصة بالتسويق تضم كوادر على قدر كبير من الكفاءة يعملون بالقطاع الخاص لديهم تاريخا كبيرا في هذه الصناعة، موضحًا: «بدأنا في إعداد معارض بالقاهرة وإعلان علامة تجارية لمنتجات الشركة، وتم تسجيلها في جميع دول العالم».

هدفنا تصدير 60% من منتجاتنا وتخصيص 40% للسوق المحلية بجودة عالية

وأضاف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «بدأنا التصدير بهذه العلامة لبعض الدول في أوروبا وأمريكا، ومع وصول الماكينات الجديدة سيكون نطاق تصديرنا أوسع، وهدفنا تصدير 60% من منتجاتنا و40% سيتم تخصيصها للسوق المحلية بجودة عالية وأسعار مناسبة».

تعاقدنا مع أكبر مصممين في إيطاليا حتى نواكب الموضة في أوروبا

وتابع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج: «وضعنا تصميم المنتجات التي ننتجها محل اهتمام، والناس مندهشون من التصميم والعرض، وتعاقدنا مع أكبر مصممين في إيطاليا حتى نواكب الموضة في أوروبا، مثل ملاءات الأسرة وتصميمات الفوط والبشاكير، ولدينا تخصصات كثيرة مثل الملابس».