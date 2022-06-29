محافظ أسيوط يتفقد أعمال التطوير في منطقتي الزهراء والسلام بحي غرب

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال التطوير الجاري تنفيذها بحي غرب، ضمن جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة تنفيذ خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والميادين وإعادة المظهر الحضاري للمحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير وتجميل الشوارع والطرق تحقيقاً لخطة التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030، رافقه خلالها محمد بشير، رئيس حي غرب مدينة أسيوط، والدكتور وجدي رفعت نخلة، عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط.

جولة تفقدية لمحافظ أسيوط

وبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء سور مجاور لشريط السكة الحديد بمنطقة نفق الزهراء تمهيداً لاستكمال تركيب بلاط الإنترلوك وعمل جداريات بشكل جمالي ودهان أسوار النفق.

تطوير نفق السلام

كما تابع محافظ أسيوط أعمال تطوير نفق السلام المجاور للجامعة، للاطمئنان على معدلات التنفيذ وجودة الأعمال طبقاً للمواصفات المقررة، ووفقاً للإمكانات المتاحة من بينها تركيب بلاط لحوائط النفق ودهان الأرصفة والبلدورات لتكون بشكل جمالي، لافتاً إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية كالمرور والأحياء وغيرها لتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ هذه الأعمال والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، مشدداً على المتابعة المستمرة والدورية لتلك الأعمال والتأكيد على التنفيذ وفقاً للمواصفات والشروط الفنية في كل مرحلة من مراحل التنفيذ ومراعاة المعايير اللازمة لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان للمواطنين.

والتقى المحافظ خلال جولته ببعض الأهالي في المنطقة، واستمع إلى آرائهم في الأعمال الجارية وإشادتهم بالتطوير الذي يتم تنفيذه على أرض الواقع.