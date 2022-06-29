شاب يتخلص من حياته في منزله بقرية الزيتون بمطروح

أقدم شاب على إنهاء حياته في منزله الكائن بقرية الزيتون التابعة لمركز ومدينة مرسى مطروح، دون معرفة الأسباب، وقامت أسرته بنقله إلى مستشفى رأس الحكمة المركزي، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالواقعة.

التحفظ على جثة الشاب

واستقبلت مستشفى رأس الحكمة المركزي شرق مرسى مطروح، شابا يدعى «ف. ش. م»، 17 سنة، جثة هامدة من قرية الزيتون، وجرى توقيع الكشف الطبي على الجثة وتبين أنه تخلص من حياته، وجرى التحفظ على الجثمان في ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

الشرطة تعاين المنزل

وانتقلت مباحث قسم شرطة مطروح إلى منزل الشاب الذي وقع به حادث الانتحار، وجاري الفحص والمعاينة للكشف عن أسباب وقوع الحادث، والتعرف على تفاصيل ملابسات الواقعة، ورفع تقرير للنيابة العامة، وسؤال أهله، وتولت النيابة التحقيق.