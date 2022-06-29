شهادة الاختيار من بنك مصر توفر لك عائدا تراكميا.. اعرف التفاصيل

تمثل شهادات الادخار لعملاء البنوك، ميزة تنافسية في تحقيق عائد مادي مضمون، مقارنة بغيرها من الأوعية الادخارية، وتعد شهادات الادخار من أهم المنتجات التي توفرها البنوك للعملاء، وهناك أنواع كثيرة من شهادات الادخار تختلف من بنك لآخر ويحرص العملاء عن شراء الشهادات في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار الفائدة للاستفادة من العائد الكبير.

وتوضح «الوطن» في هذا التقرير، شروط ومميزات شهادة الاختيار ذات العائد التراكمي من بنك مصر.

مميزات شهادة الاختيار ذات العائد التراكمي من بنك مصر

- تصدر شهادة الاختيار ذات العائد التراكمي من بنك مصر للأفراد الطبيعيين فقط

- مدة شهادة الاختيار ذات العائد التراكمي من 5 سنوات إلى 10 سنوات

- القيمة الاسمية لشهادة الاختيار ذات العائد التراكمي من بنك مصر:

تبلغ القيمة الاسمية لشهادة 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها ويتم شرائها بقيمة أقل من قيمتها الاسمية طبقاً لمدة الشهادة، ويمكن شراء الشهادة من أي فرع من فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية او من خلال الانترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول.

- معدل عائد على شهادالاختيار ذات العائد التراكمي من بنك مصر

توفر شهادة الاختيار ذات العائد التراكمي من بنك مصر عائد تراكمي يصرف بنهاية مدة الشهادة مع القيمة الشرائية المدفوعة بحيث يحصل العميل على القيمة الاسمية في تاريخ الاستحقاق.

استرداد قيمة شهادة الاختيار ذات العائد التراكمي

يمكن استرداد قيمة شهادة الاختيار ذات العائد التراكمي من بنك مصر أو جزء منها بعد مرور 12 شهراً من تاريخ إصدار الشهادة

- الاقتراض بضمان الشهادة:

يمكن الاقتراض بضمان شهادة الاختيار ذات العائد التراكمي من بنك مصر

قرار المركزي تثبيت الفائدة

وقرر البنك المركزي المصري في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية الخميس 23 يونيو 2022، الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية عند المستويات الحالية دون تغيير، لتظل عند 11.25 و12.25 و11.75%، على التوالي.