إقبال جماهيري كبير على مسرحية مشاحنات في مركز الإبداع 

شهد العرض المسرحي «مشاحنات»، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، الذي يُقدم على مسرح مركز الإبداع الفني، بدار الأوبرا المصرية، إذ جرى مد العرض حتى الخميس 7 يوليو المقبل.

العرض المسرحي «مشاحنات»، من إعداد وإخراج هاني عفيفي، عن ترجمة هناء عبد الفتاح لنص للكاتبة الإنجليزية كاترين هايس، وهو من بطولة ريم حجاب، وهند حسام وسهام عبد السلام، ديكور وأزياء لـ مروة عودة، وفوتوغرافيا السيد عبد القادر.

مشاحنات.. قضايا إنسانية عن قسوة الحياة في مواجهة الحب

يتناول العرض، قضايا إنسانية عامة تحدث في كل زمان ومكان عن قسوة الحياة، في مواجهة الحب من خلال حوار طويل في الدقائق التي تسبق موت الأم بين أختين، إحداهما مقيمة متفرغة لخدمة الأم في مرضها الأخير، والأخرى زائرة لليلة واحدة بعد غياب سنوات، والكثير من المشاحنات والمشاعر الإنسانية المتداخلة في مواجهة الموت.

العرض هو أحد مبادرات مسرح مركز الإبداع الفني بإشراف المخرج خالد جلال، للإنتاج لخريجي ورش استوديو مسرح مركز الإبداع الفني بأقسامه المختلفة.

ويتوقع أن يعاد عرض المسرحية بعد عيد الأضحى، كما سيشارك العرض في المهرجان القومي للمسرح المصري 2022، ممثلا لصندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة المصرية.

عروض مسرحية مجانية غدًا بمناسبة 30 يونيو

وفي سياق آخر، أعلن البيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان إسماعيل مختار، عن تقديم جميع العروض المسرحية بالمجان، غدًا الخميس الموافق 30 يونيو، وذلك احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

وتُعرض مسرحية «الحفيد» للمخرج يوسف المنصور، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على المسرح القومي، و«حلم جميل» للفنان سامح حسين، والمخرج إسلام إمام، على المسرح العائم الكبير بالمنيل، في تمام الساعة التاسعة.