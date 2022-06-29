الداخلية تكشف حقيقة قتل مواطن وفصل رأسه بشبرا الخيمة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متضمنا تعرض أحد المواطنين للقتل وفصل رأسه بمنطقة شبرا الخيمة في القليوبية.

ضبط مرتكب الواقعة

وأشارت الداخلية إلى أنه بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن مقطع الفيديو المُشار إليه يعود إلى واقعة مقتل أحد المواطنين بالإسماعيلية في غضون شهر نوفمبر من العام الماضي، وتم ضبط مرتكب الواقعة آنذاك، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وأكدت وزارة الداخلية أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات.