بعد وفاة طالبتين بحبة الغلة القاتلة.. حملة لحظر بيعها بالدقهلية

نعى محمد عبد الغني شادي، مؤسس حملة «أرواحنا مش رخيصة لا لبيع حبة الغلة القاتلة»، اليوم الأربعاء، طالبتين لقيتا مصرعهما في محافظة الدقهلية، نتيجة تناولها حبة الغلة السامة، الأولى طالبة بالثانوية العامة، تُدعى «سارة أ. ع.»، من قرية «التمد الحجر»، التابعة لمركز السنبلاوين، والثانية طالبة في الثانوية التجارية، تبلغ من العمر 17 سنة، من قرية «كفر سنجاب»، بمركز تمي الامديد.

تحذير من حبة الغلة القاتلة محرمة دولياً

وحذر «عبدالغني»، في بيان صحفي، من هذه الحبة الغلة القاتلة، التي تعصف بأرواح الأبرياء، وذلك بعد تكرار حالات الانتحار بواسطتها، مطالباً جميع محال المبيدات الزراعية بمنع بيعها أو تداولها، لأنها محرمة دولياً، مؤكداً على أن هذه الحبة القاتلة شديدة السمية، بمجرد تناولها بالفم يبدأ مفعولها، ومع امتصاصها الكامل يحدث نزيف شديد في مختلف أعضاء الجسم، وفي النهاية يموت الشخص في غضون ساعة أو أقل.

حبة الغلة تؤدي إلى الموت السريع

وأضاف أن هذه الحبة لا ينفع معها غسيل معدة ولا مضادات سموم، ومفعولها سريع جداً ونتيجتها الحتمية «الموت»، ومعظم حوادث الانتحار بتناول حبة الغلة تنتهي بالموت السريع، وذلك بسبب سرعة زيادة نسبة السموم في الجسم، ولا يوجد لها مضاد للسم على مستوى العالم.

وأكد ان ما يحدث عند بلعها هي انها تتحلل داخل معدة الإنسان وتتفكك مكوناتها وتبدأ في إصابة الجسم بالشلل والتسمم الذي يؤدي لتوقف عضلة القلب والوفاة مناشدا المسئولين بعمل حملات على الأماكن التى تباع فيها و تجريم بيعها للأطفال وحظرها.

مطالب بحظر بيع الحبة القاتلة

وطالب مؤسس حملة «أرواحنا مش رخيصة لا لبيع حبة الغلة القاتلة»، مجلس النواب بضرورة سن قانون يجرم بيع هذه الحبة القاتلة ومساواتها بالمخدرات كما نطالب وزارة الصحة بإدراج هذا المبيد السام في جدول المخدرات وذلك لأن هذه الحبة تعتبر جريمة فى حق الحياة والإنسانية كما نطالب باتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد من يروج ويبيع تلك الحبوب القاتلة مع العلم انها ليس فيها ربح ونتمنى تعاون كل من الشرطة والصحة والتموين التدخل بسرعة لأن هذه المشكلة تتفاقم كل يوم حتى أصبحت الان فزاعة نتمنى عمل منشور وتوزيعه على المحلات التى تباع فيها بحظر هذه الحبة.