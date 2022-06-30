طالب يتخلص من حياته بمياه النيل في البدرشين بسبب رسوبه بالجامعة

تخلص طالب في كلية الحقوق من حياته، من خلال إلقاء نفسه من أعلى الكوبري الأوسطي في نهر النيل، في مركز البدرشين التابع لمحافظة الجيزة.

التحريات: تخلص من حياته بسبب الرسوب المتكرر في الجامعة

وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدحت فراس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، والعقيد هشام بهجت مفتش المباحث، أن الطالب أقدم على التخلص من حياته، بسبب رسوبه المتكرر في الجامعة، وأنه كان يمر بحالة اكتئاب بعد الرسوب الأخير، دفعه إلى إلقاء نفسه في مياه النيل.

بلاغ يفيد بسقوط شاب بنهر النيل في البدرشين

تلقى مركز شرطة البدرشين بلاغا يفيد بسقوط طالب في مياه نهر النيل من أعلى الكوبري الأوسطي، وبحسب شهود العيان أن الطالب يدعى زياد وائل 21 عاما من حلوان لم يختل توزانه، ولكنه هو قام بإلقاء نفسه، وكانت قد انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث بإشراف العميد أحمد خلف رئيس قطاع جنوب الجيزة.