عبدالجواد أبو كب: مصر كادت أن تضيع في عهد الإخوان.. «المشهد كان دمويا»

قال عبدالجواد أبو كب، الكاتب الصحفي، إن الوطن كاد أن يضيع في فترة حكم الإخوان، مشيرًا إلى أن المحافظات شهدت تحركات عفوية في المحافظات ضد الجماعة الإرهابية، فبعد أن كان المصريون يحتفلون بالقوات المسلحة وأبطالها في ذكرى حرب أكتوبر المجيدة، احتفلت الجماعة الإرهابية بقتلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وأضاف أبو كب خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقريرا تليفزيونيا، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر على القناة الأولى والفضائية المصرية: «كنا بنشوف مشاهد إننا رايحين نتباع لدول أخرى، وهناك جماعات أخرى بتتكلم وبنشوف أسلحة تتحرك من الشرق إلى الغرب، والمشهد كان دمويا بامتياز، وكانت هناك قائمة بضباط الشرطة سيتم تصفيتها، وحركة ستستهدف بها القوات المسلحة، وكان هناك إعادة هيكلة من قبل كوادر الجماعة ورجالها لتصبح الدولة إخوانية بامتياز بأوامر من التنظيم الدولي».

الولاء للجماعة قبل الوطن عند الإخوان

وتابع الكاتب الصحفي، أن أي شخص متابع لجماعة الإخوان سيعلم جيدا أن الولاء للجماعة قبل الوطن، وأنها لا تفرق بين مصري وغير مصري، فقد كانت تهتم بالخلافة الإسلامية على حساب الدولة المصرية، من هنا، كان هناك استشعار شعبي من الإسكندرية إلى أسوان، فقامت ثورة 30 يونيو من القاع.

وأوضح، أنّ ثورة 30 يونيو نابعة من المربع الشعبي والشعب المصري وكانت منظمة، مشيرًا إلى أن مصر شهدت ترديا كبيرا في الخدمات ولكن، ضياع الوطن كانت الفيصل الحقيقي، حيث أحث المصريون باقتراب ضياع وطنهم بسبب الجماعة الإرهابية.

المصريون شعروا أنّ وطنهم سيضيع

وواصل: «الناس حست إنها مش هتبقى في دولة ومفيش وطن، والمصريون في الخارج كانوا في مهانة شديدة، لأن الجماعة تحكم الرجل الذي كان يحكم الوطن، وكل كرامة للمصريين في الخارج أصبحت ضائعة».

وتابع الكاتب الصحفي: «الشعب المصري ثار ضد الإخوان، ثم دعمته مؤسسات الدولة المصرية وعلى رأسها القوات المسلحة الباسلة، التي تستهدف الحفظا على قوة الوطن ووحدة أراضيها، فقد كانت جموع المصريين في ثورة 30 يونيو غير مسبوقة».