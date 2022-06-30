عاجل.. روسيا تعلن انسحاب قواتها من «جزيرة الثعبان» في البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية انسحاب قواتها من «جزيرة الثعبان»، في البحر الأسود، وذلك بحسب ما نقلته قناة «سكاي نيوز»، في نبأ عاجل قبل قليل، ضمن تغطيتها لآخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.

وجزيرة الثعبان هي منطقة استراتيجية تبعد عن ساحل البحر الأسود بنحو 35 كلم، وظهر دورها بشكل مؤثر في بداية الحرب عندما رفضت القوات الأوكرانية الموجودة فيها الاستسلام أمام القوات الروسية في بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

وسنوافيكم لاحقا بمزيد من التفاصيل.