عاجل.. روسيا تعلن انسحاب قواتها من «جزيرة الثعبان» في البحر الأسود
كتب:
محمد حسن عامر
10:54 ص | الخميس 30 يونيو 2022
الأزمة الروسية الأوكرانية تشكل تحد أمام العالم
أعلنت وزارة الدفاع الروسية انسحاب قواتها من «جزيرة الثعبان»، في البحر الأسود، وذلك بحسب ما نقلته قناة «سكاي نيوز»، في نبأ عاجل قبل قليل، ضمن تغطيتها لآخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.
وجزيرة الثعبان هي منطقة استراتيجية تبعد عن ساحل البحر الأسود بنحو 35 كلم، وظهر دورها بشكل مؤثر في بداية الحرب عندما رفضت القوات الأوكرانية الموجودة فيها الاستسلام أمام القوات الروسية في بداية الحرب الروسية الأوكرانية.
وسنوافيكم لاحقا بمزيد من التفاصيل.